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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:56 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يرصد موقع «الدستور»، في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 24-11-2020.

وعلى المستوى المحلى، يواصل الدرهم الإماراتى استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه فى الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصرى.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

البنك المركزى المصرى

جاء سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصرى

ووصل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك مصر

كما سجل فى بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

ووصل فى بنك الإسكندرية إلى 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

البنك المصرى الخليجى

وسجل اليوم فى البنك المصرى الخليجى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

بنك عوده

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عوده 4.18 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقى الدولى

وجاء سعر الدرهم الإماراتى فى البنك العربى الأفريقى الدولى 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

بنك بلوم

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى فى بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

المصرف العربى الدولى

وحقق فى المصرف العربى الدولى 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتى يرمز له رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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