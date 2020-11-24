سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

يرصد موقع «الدستور»، في هذا التقرير، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 24-11-2020.وعلى المستوى المحلى، يواصل الدرهم الإماراتى استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه فى الأسواق المحلية المصرية 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصرى.سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 24-11-2020البنك المركزى المصرىجاء سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.البنك الأهلى المصرىووصل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك مصركما سجل فى بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةووصل فى بنك الإسكندرية إلى 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.البنك المصرى الخليجىوسجل اليوم فى البنك المصرى الخليجى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.بنك عودهوبلغ سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عوده 4.18 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقى الدولىوجاء سعر الدرهم الإماراتى فى البنك العربى الأفريقى الدولى 4.18 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.بنك بلوموبلغ سعر الدرهم الإماراتى فى بنك بلوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.المصرف العربى الدولىوحقق فى المصرف العربى الدولى 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.بنك قناة السويسوبلغ سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.جدير بالذكر أن الدرهم الإماراتى يرمز له رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.