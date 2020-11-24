لأول مرة.. العثور على نسختين من فيروس كورونا تشبهان المتسببة بالوباء

اكتشف العلماء نسختين من فيروس كورونا قريبتين جدًا من نسخة SARS-CoV-2 التي تسببت بوباء "كوفيد-19" حول العالم.وقالت مجلة Nature إنه تم اكتشاف النسختين في كمبوديا واليابان في الخفافيش التي تم صيدها قبل سنوات، والموجودة داخل ثلاجات لمراكز الأبحاث العلمية.ويشير العلماء إلى أنه إذا تم إثبات العلاقة القريبة بين النسخة المكتشفة في كمبوديا وبين النسخة التي تسببت بالوباء، فإن ذلك من شأنه أن يقدم معلومات مهمة عن طريقة انتقال فيروس كورونا من الخفافيش إلى البشر وعن منشأ "كوفيد-19".أما النسخة اليابانية، التي تتطابق مع النسخة المتسببة بالوباء بنسبة 81%، فإن دراستها ستسمح بالكشف عن مزيد من المعلومات حول تنوع الفيروسات من هذه الفئة.وأشارت المجلة إلى أن ما تم العثور عليه هو أول نسختين مشابهتين لـSARS-CoV-2 تم اكتشافهما خارج الصين.