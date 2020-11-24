بايدن: أعضاء فريقى سيحشدون العالم لمواجهة تحدياتنا التى لا مثيل لها

أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أن أعضاء فريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية "سيحشدون العالم لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل له".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال بايدن: "اليوم أعلن عن أول أعضاء فريقي للأمن القومي والسياسة الخارجية، سيحشدون العالم لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل لها.. تحديات لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بمفردها".وشدد على أنه "حان الوقت لاستعادة القيادة الأمريكية، وأنه على ثقة من أن هذه المجموعة ستفعل ذلك".