السعودية: هزات أرضية نتيجة تصدع بالبحر الأحمر

أكد طارق أبا الخيل، المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن الهزة الأرضية التى حدثت قرب البحر الأحمر جاء بسبب تصدع في البحر، وكانت بقوة 3.19 درجة على مقياس ريختر وتصنف علميا بـ"الضعيفة".وقال "أبا الخيل"، خلال حديثه لبرنامج "يا هلا" على "روتانا خليجية": "الهزة كانت قريبة 2 كيلومتر ونصف من سطح الأرض، لذا شعر بها الناس، لكن المؤشر الجميل هو حدوث هزة ارتدادية بعد الأولى بساعتين عند منتصف الليل وبقوة 1.39 درجة، وهذا مؤشر طيب ومطمئن، ويدل على أن الهزة ستختفي".وأضاف: "التصدع الموجود في البحر الأحمر يتوسع سنويا 2 إلى 3 سم، يعني على مدار 50 عاما يتوسع إلى متر، وهذا إجهاد يسبب ضغطا على الصدوع الموجودة في المنطقة، ومن هنا تحدث الهزات، لكن منطقة جازان آمنة تماما".وبين، أن "هيئة المساحة بمحطاتها المنتشرة في أنحاء المملكة ترصد بشكل مستمر كل شاردة وواردة، وجميع الهزات ضعيفة على مقياس ريختر، ولا تدعو للقلق"، مشيرا إلى أنه "يوجد 270 محطة رصد زلزالي، وستصل إلى 300، وأكثر على حسب المناطق الأكثر عرضة للهزات الأرضية".وشدد على أنه "لا يمكن التنبؤ بحدوث الهزة، لكن دور الهيئة ينقسم إلى شقين: الأول جمع معلومات إضافية في منطقة الهزة الأرضية والتأكد من سلامة السدود، والقسم الثاني التوعية والتثقيف".