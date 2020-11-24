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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حركة نزوح سورية من لبنان خشية من «أعمال انتقامية»

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:50 ص
نزوح بعض العوائل
نزوح بعض العوائل السورية
وكالات
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شهدت منطقة بشرى في شمال لبنان حركة نزوح لبعض العوائل السورية خشية من أعمال انتقامية، بعد مقتل لبناني على يد سوري.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن الجيش اللبناني، تسيير دوريات في بشرى لإعادة الهدوء إلى المنطقة بعد التوتر الذي سادها في أعقاب قيام أحد الأشخاص من التابعية السورية بإطلاق النار على المواطن جوزيف طوق، إثر إشكال فردي بينهما ما أدى الى مقتله.

وأشار الجيش إلى أنه عمد القاتل إلى تسليم نفسه لقوى الأمن الداخلي وبوشرت التحقيقات بالحادث.

وكانت حالة من الغضب انتابت أهالي البلدة بعد العثور على طوق مصابا بطلق ناري على طريق الأرز بشري.

وعمد أهالي المنطقة إلى إغلاق الطرقات وطرد السوريين من منازلهم بعد إحراق عدد منها، في رد فعل على الجريمة.

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