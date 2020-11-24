برلين تجدد رفضها للعقوبات الأمريكية ضد «السيل الشمالى-2»

جددت الحكومة الألمانية خلال لقاء مع ممثلي الشركات الألمانية والأوروبية ووزارتي الخارجية والمالية الأمريكية تأكيد موقفها الرافض للعقوبات الأمريكية على "السيل الشمالي-2".ونقلت وكالة "بلومبرج" عن تقرير حكومي ألماني، أن برلين أكدت أنه "لم يتغير أي شيء في الموقف المبدئي للحكومة الفيدرالية التي ترفض العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتعتبرها مخالفة للقانون الدولي".ووفقا للوكالة، فإن القيادة الأمريكية تقوم حاليًا بالاتصال بالشركات الأوروبية المشاركة في مشروع خط أنابيب الغاز، وتحذيرها من العقوبات المحتملة.