الإعلان عن مناورات روسية بيلاروسية واسعة

أعلن وزير دفاع بيلاروس فيكتور خرينين أن المناورات الروسية البيلاروسية "الغرب - 2021"، ستجري على نطاق واسع في 5 ميادين تدريب في بيلاروس.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أضاف: "ستكون المناورات ضخمة".وأشار إلى أن المناورات المذكورة ستكون أضخم من مناورات "الأخوة السلافية - 2020" التي جرت في الخريف، وستسبقها أعمال تحضيرية كبيرة.