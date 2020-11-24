ميشيجان تصادق على فوز بايدن فى انتخابات الرئاسة

صوّت مجلس فرز الأصوات بولاية ميشيجان الأمريكية، لصالح التصديق على نتيجة انتخابات الرئاسة والتي أظهرت فوز الديمقراطي جو بايدن بالتصويت في الولاية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاء التصديق بعد حوالي ثلاث ساعات من النقاش وأعقبه تعليقات من مسئولي الانتخابات والمشرعين، في اجتماع تم بثه عبر الإنترنت.