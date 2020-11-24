موسكو تسجل 76 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى لــ8455 شخصًا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، عن أن العاصمة الروسية سجلت 76 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.وأشارت بيانات المركز، إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 8455 شخصًا، وارتفع المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة اليوم مقارنة بيوم أمس الأحد، حيث تم تسجيل 71 وفاة.يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا تجاوز في 19 نوفمبر الجاري حاجز المليوني حالة وبلغ مليونين و114 ألفا حتى اليوم.وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بنحو 561 ألف حالة منذ بدء انتشار الجائحة.