الداعية أبواليزيد حمامة توضأ للصلاة وتوفى قبل مناقشة الدكتوراه لأحد طلابه

توفى اليوم الداعية الإسلامي، أبو اليزيد أحمد حمامة، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة، بفرع جامعة الأزهر بشبين الكوم، عاصمة محافظة المنوفية.وجاد العالم الراحل بأنفاسه الأخيرة بعد الوضوء استعدادًا لصلاة الضحى، قبيل بدء مناقشة رسالة الدكتوراه لأحد تلاميذه، ليتوفاه الله على وضوء الصلاة، وسط طلابه وفي محراب العلم الذي قضى فيه سنوات طويلة ينقل من خلالها علوم القرآن لأجيال متعاقبة.وفي مشهد جنائزي مهيب، شيع المئات من أهالي محلة مرحوم بالغربية والقرى المجاورة جثمان الفقيد الراحل، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن على فقدان عالم جليل لتفسير وعلوم القرآن الكريم.