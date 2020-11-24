عمليات الإسكندرية: لا وجود لـ أحداث غير طبيعية خلال سير عملية الإنتخابات

تابع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الإسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، التقارير النهائية لليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بعد إنتهاء مواعيد التصويت الرسمية في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والتي تستمر على مدار يومي ٢٣ و٢٤ نوفمبر الجاري بحضور العقيد أ ح تامر محمد عبد المنعم المستشار العسكري بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.وأكدت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم أنه لم يتم رصد أية أحداث غير طبيعية مؤثرة وأن العملية الانتخابية تسير بإنتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.