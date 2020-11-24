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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عمليات الإسكندرية: لا وجود لـ أحداث غير طبيعية خلال سير عملية الإنتخابات

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:12 ص
عمليات الإسكندرية
عمليات الإسكندرية
هبه عويضه
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تابع اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الإسكندرية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، التقارير النهائية لليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بعد إنتهاء مواعيد التصويت الرسمية في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والتي تستمر على مدار يومي ٢٣ و٢٤ نوفمبر الجاري بحضور العقيد أ ح تامر محمد عبد المنعم المستشار العسكري بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم أنه لم يتم رصد أية أحداث غير طبيعية مؤثرة وأن العملية الانتخابية تسير بإنتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.
عمليات الإسكندرية
عمليات الإسكندرية
عمليات الإسكندرية
عمليات الإسكندرية
عمليات الإسكندرية
عمليات الإسكندرية

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