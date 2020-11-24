أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 24-11-2020
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:55 ص
هبه محمدطباعة
يكشف «الدستور»، في تقرير يومي، عن كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة بشأن «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات».
وتتحرك عمليات البحث على "جوجل"، من قبل المواطنين، عن عن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق، اليوم الثلاثاء 24-11-2020، وأسعار الدواجن البلدي والدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020، وذلك لأنها من الوجبات الغذائية المتكاملة والرئيسية لدى المواطنين، ونظرًا لأن أسعارها مناسبة ومتوفرة لجميع الفئات وفي متناول الجميع.
1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020، يتراوح ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.
2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020، يتراوح ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.
3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020، يتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.
4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020، يتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.
5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020، يتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهًا للفرخ.
وأعلن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، استقرار أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020 في مصر، وتتسم أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي اليوم الثلاثاء 24-11-2020 بالاستقرار فى حالة البيع والشراء لليوم الخامس على التوالي، وذلك في الشركات الكبرى مثل (الوادي - القاهرة - الوطنية).
وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الكتاكيت البيضاء تتراوح بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي بقيمة 8 جنيهات.
وتتحرك عمليات البحث على "جوجل"، من قبل المواطنين، عن عن أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق، اليوم الثلاثاء 24-11-2020، وأسعار الدواجن البلدي والدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020، وذلك لأنها من الوجبات الغذائية المتكاملة والرئيسية لدى المواطنين، ونظرًا لأن أسعارها مناسبة ومتوفرة لجميع الفئات وفي متناول الجميع.
أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020
1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020، يتراوح ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.
2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020، يتراوح ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.
3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020، يتراوح من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.
4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020، يتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.
5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020، يتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهًا للفرخ.
وأعلن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، استقرار أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي في الأسواق اليوم الثلاثاء 24-11-2020 في مصر، وتتسم أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي اليوم الثلاثاء 24-11-2020 بالاستقرار فى حالة البيع والشراء لليوم الخامس على التوالي، وذلك في الشركات الكبرى مثل (الوادي - القاهرة - الوطنية).
وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، أن أسعار الكتاكيت البيضاء تتراوح بداية من 7.5 جنيه حتى 10 جنيهات للفرخ الواحد، وأسعار الكتاكيت البيضاء الأهالي بقيمة 8 جنيهات.