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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«قومي البحوث»: «إنتاج لقاح كورونا في 2021 ونتواصل مع الصين لتجربته»

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:43 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشئون البحثية والعلاجات الدولية، نعمل على إنتاج اللقاح المصري لكورونا منذ ديسمبر 2019.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية «TEN»: «سجلنا اللقاح المصرى لكورونا فى منظمة الصحة العالمية مثل الشركات الكبرى».

وأوضح أنه سيتم إنتاج 5 آلاف جرعة منه كمرحلة أولى، متابعا: «نتواصل مع الصين لتجربة اللقاح المصري بعد الانتهاء منه». 

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