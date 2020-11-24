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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

برامج توعية لقائدى المركبات السياحية لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:26 ص
أحمد الوصيف
أحمد الوصيف
رامى حسين
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أعلن أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لنشر البرنامج التوعوى الصحى بين قائدى المركبات، لضمان أكبر شريحة من العاملين بالقطاع السياحى.

يأتي هذا بجانب استكمال حزمة البرامج التدريبية التى يقدمها الاتحاد لتنمية مهارات العاملين بالقطاع السياحى لتقديم خدمة متميزة فور عودة النشاط السياحي.

وجاءت إجراءات الغرف السياحية تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية واشتراطات منظمة الصحة العالمية، بحيث يتم تنفيذ كافة الأنشطة التدريبية والتوعوية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، فى ظل تحذيرات الحكومة من موجة ثانية للوباء.

وأشار "الوصيف"، فى تصريحات صحفية، إلى أن الاتحاد حقق نجاحًا كبيرًا، بالتعاون مع برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET Egypt، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تقديم برنامج توعوى للعاملين بالمنشآت التابعة لكل من غرف المنشآت الفندقية وغرفة المنشآت السياحية، حيث تم تدريب أكثر من 2000 متدرب حتى الآن بمختلف المحافظات السياحية بجمهورية مصر العربية وجارٍ تنفيذ برامج تدريبية لتشمل جميع العاملين بالقطاع السياحى.

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