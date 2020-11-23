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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

المئات يودعون الزميل محمد رضوان الجبلاوى لمثواه الأخير (صور)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:38 م
الجنازة
الجنازة
مصطفى دياب
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ودعت محافظة الإسماعيلية، محمد رضوان الجبلاوي، عضو نقابة الصحفيين ومراسل جريدة "المصري اليوم" بالمحافظة، مساء اليوم الإثنين، لمثواه الأخير، حيث حضر المئات الجنازة، وسط تنسيق من الطب الوقائي بمديرية صحة الإسماعيلية، ونزلوا عملية الدفن.

يذكر أن الصحفي محمد رضوان الجبلاوي لفظ أنفاسه الأخيرة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى الجامعي، بعد صراع قصير مع فيروس كورونا المستجد، ويتم دفنه بمقابر أسرته بمنطقة أبوعطوة.

وشهيد الجماعة الصحفية من الشباب المجتهد الذي قدم العديد من التحقيقات والتقارير المميزة عن المشروعات القومية بإقليم القناة وسيناء طوال السنوات الماضية، ويتسم بالأخلاق الحميدة وسط زملائه الذين أحزنهم رحيله المفاجئ بعد تعرضه للإصابة بـ"كوفيد- 19".

ونعى الكاتب الصحفي الكبير ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الفقيد محمد رضوان الجبلاوي وقدم خالص العزاء لأسرته.
الجنازة
الجنازة
الجنازة
الجنازة

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