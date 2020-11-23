الكويت تدعو مجلس الأمن لدعم السعودية في مواجهة الحوثيين

أكدت الكويت، الاثنين، إدانتها بأشد العبارات استهداف الحوثيين لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جدة السعودية، مشيرة إلى أن ستمرار هذه الأعمال الإجرامية يستوجب تحرك مجلس الأمن لردع من يخطط ويقف وراءها.وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن استمرار هذه الأعمال الإجرامية الآثمة والتي تستهدف المدنيين والبنى التحتية وإمدادات الطاقة العالمية والاعتداء على أمن واستقرار المملكة والمنطقة يستوجب تحرك المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لردع من يخطط ويقف وراءها صيانة للأمن والسلم الدوليين.وشددت الخارجية على وقوف الكويت التام مع المملكة الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.ودان المجتمع الدولي الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي واستهدف منشآت نفطية في مدينة جدة ما أسفر عن أضرار مادية فقط.