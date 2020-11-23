اللواء طيار عزت عبدالرحمن رئيسا لشركة «سمارت» للطيران

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، لـ"الدستور"، أن الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران، أصدر قرار بتعيين اللواء طيار أركان حرب عزت عبدالرحمن بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران، إحدى شركات الطيران التابعة للوزارة، خلفا للواء طيار هانى الجيزاوى والذى تم توجيه الشكر له على ما قدمه خلال فترة توليه مهام منصبه السابق.وكان اللواء طيار عزت عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة شركة سمارت للطيران، قد عمل بعدة مناصب بسلاح القوات الجوية حتى خروجه على سن التقاعد، والتحق بالعمل بوزارة الطيران المدنى لتولى منصبه الحالى الجديد.الجدير بالذكر، أن شركة سمارت للطيران شركة مصرية خاصة منخفضة التكاليف وتضم 5 طائرات صغيرة.