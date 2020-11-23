قريبًا.. «على حافة العالم» للشاعر محمود عاطف عن سلسلة الإبداع

يصدر قريبا عن سلسلة الإبداع الشعري، التابعة للهيئة العامة للكتاب ديوان "على حافة العالم" للشاعر محمود عاطف، والغلاف رسوم الفنان أحمد اللباد.وقد جاء على غلاف الديوان "حافة العالم ليست مكانًا بعيدًا، أو موضعًا هامشيا يشبه المنفى، إنها الموقع الأقرب إلى عالم آخر، نشتاق إلى التواصل معه، أو نسعى إلى إبداعه.الحافة هي الموقع الأفضل للتعبير عن هوية الشاعر، وحاجته إلى التأمل، والقبض على البكارة الأولى، عبر مسافة تسمح بتفتح البصيرة، وتمكين الذات من إعادة ترتيب الواقع.على حافة العالمخطوات لم يمشها أحدأوراق أبيض من اللبنولا ذاكرة للألوانتطلع الشمس كفراشة يومًاويومًا آخر على هيئة وردةوالأرض بكرٌ لم يمسسها بشرالحافة ليست موضعا بعينه، كلُّ مكان يمكن أن يكون حافة، كل مكان يلامس عالما جديدا أو مختلفا، الحافة حالة تتحرر فيها الذات من المعتاد، وتعيد تشكيل الحدود والمعالم وفق تطلعاتها الداخلية.لو أننا كتابانفي يد ذلك الأعمى!لو أننا ناصيتا شارعلا يعبره أحد!لو أننا مجازٌسقط من ذاكرة اللغة!لو أنا وأنتِفقط في هذا العالم!حافة العالم رمز للنقاء والتسامح، مقاومة بيضاء لقوى التدمير، بداية جديدة، ينطلق كل شيء فيها من الصفر، على أمل الوصول إلى عالم أجمل.جدير بالذكر أن الشاعر محمود عاطف فنان في الخط العربي، ومن مواليد في ديسمبر 1983 بقرية بسيون التابعة لمحافظة الغربية، وعمل بمؤسسات التنمية الثقافية، ونشر عدد من قصائده في دوريات ثقافية مختلفة مثل أخبار الأدب والسفير والنهار اللبنانية.