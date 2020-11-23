رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قريبًا.. «على حافة العالم» للشاعر محمود عاطف عن سلسلة الإبداع

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:31 م
لى حافة العالم
لى حافة العالم
خالد حماد
طباعة
يصدر قريبا عن سلسلة الإبداع الشعري، التابعة للهيئة العامة للكتاب ديوان "على حافة العالم" للشاعر محمود عاطف، والغلاف رسوم الفنان أحمد اللباد.

وقد جاء على غلاف الديوان "حافة العالم ليست مكانًا بعيدًا، أو موضعًا هامشيا يشبه المنفى، إنها الموقع الأقرب إلى عالم آخر، نشتاق إلى التواصل معه، أو نسعى إلى إبداعه.

الحافة هي الموقع الأفضل للتعبير عن هوية الشاعر، وحاجته إلى التأمل، والقبض على البكارة الأولى، عبر مسافة تسمح بتفتح البصيرة، وتمكين الذات من إعادة ترتيب الواقع.
على حافة العالم
خطوات لم يمشها أحد
أوراق أبيض من اللبن
ولا ذاكرة للألوان
تطلع الشمس كفراشة يومًا
ويومًا آخر على هيئة وردة
والأرض بكرٌ لم يمسسها بشر

الحافة ليست موضعا بعينه، كلُّ مكان يمكن أن يكون حافة، كل مكان يلامس عالما جديدا أو مختلفا، الحافة حالة تتحرر فيها الذات من المعتاد، وتعيد تشكيل الحدود والمعالم وفق تطلعاتها الداخلية.
لو أننا كتابان
في يد ذلك الأعمى!
لو أننا ناصيتا شارع
لا يعبره أحد!
لو أننا مجازٌ
سقط من ذاكرة اللغة!
لو أنا وأنتِ
فقط في هذا العالم!

حافة العالم رمز للنقاء والتسامح، مقاومة بيضاء لقوى التدمير، بداية جديدة، ينطلق كل شيء فيها من الصفر، على أمل الوصول إلى عالم أجمل.

جدير بالذكر أن الشاعر محمود عاطف فنان في الخط العربي، ومن مواليد في ديسمبر 1983 بقرية بسيون التابعة لمحافظة الغربية، وعمل بمؤسسات التنمية الثقافية، ونشر عدد من قصائده في دوريات ثقافية مختلفة مثل أخبار الأدب والسفير والنهار اللبنانية.

موضوعات متعلقة

وزير النقل: مصر قفزت 90 مركزا في «جودة الطرق» خلال عهد السيسي

«التنظيم والإدارة» يوضح إمكانية تخفيض أيام وساعات العمل (انفوجراف)

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

الصحة: 12 وفاة و354 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

الصحة: 12 وفاة و354 إصابة جديدة بكورونا

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تحطم توربين رياح يبلغ ارتفاعه 230 مترًا فى القطب الشمالى بالسويد

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

قريبًا.. «على حافة العالم» للشاعر محمود عاطف عن سلسلة الإبداع

الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق

الأحد.. انطلاق معرض الكويت الـ45 للكتاب عن بُعد