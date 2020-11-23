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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب عمله دون ترخيص.. غلق مركز شهير بالعلاج الطبيعى

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:30 م
غلق مركز
غلق مركز
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قرر الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، غلق مركز شهير خاص بالعلاج الطبيعي بمدينة المحلة الكبرى بسبب عمله دون ترخيص.

قام الدكتور محمود العيسوي سنيد مفتش العلاج الحر بالمحلة، بمعاونة رأفت السباعي بتنفيذ حملة مكبرة لغلق مركز "أ. ح" للعلاج الطبيعي بمنطقة المستعمرة بعد ما تبين أن مالكه ليس طبيب وخريج تربية رياضية بالإضافة لعدم وجود ترخيص ويعمل بشكل غير قانوني.

تحت إشراف دكتور فتحي فايد مدير قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالمحلة ثان والدكتورة أمل شمس مديرة الإدارة الصحية بالمحلة ثان.

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