أول تعليق لبلينكين بعد اختياره وزيرا للخارجية الأمريكية

أعرب أنتوني بلينكين السياسي الأمريكي عن سعادته لاختيار جو بايدن الرئيس المنتخب له ليشغل منصب وزير الخارجية الأمريكي في إدارته الجديدة التي ستتولى إدارة الولايات المتحدة يناير المقبل خلفا لإدارة دونالد ترامب الذي خسر في انتخابات الرئاسة أمام بايدن.وقال أنتوني بلينكين في أول تعليق له عبر حسابه على موقع تويتر، إنه تلقى الكثير من الرسائل من الأصدقاء والزملاء خلال الـ 15 ساعة الماضية للتهنئة، معربا عن سعادته بهذا الأمر.وأضاف: "يشرفني أن أعلن رسميًا عن ترشيحي لشغل منصب وزير الخارجية وإذا تم ذلك فهذه مهمة سأقوم بها من كل قلبي".