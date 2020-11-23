أول تعليق لجون كيري على اختيار بايدن له ضمن إدارته الجديدة

أعرب جون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق، الاثنين، عن قبوله وسعادته للمشاركة في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد اختيار الأخير له ضمن أفراد إدارته الجديدة التي ستتولى إدارة الولايات المتحدة.وقال كيري في تصريحات عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم: "يشرفني أن أكون جزءًا من هذا الفريق الموهوب، دعونا نشمر عن سواعدنا".وأضاف: "سيكون لأمريكا قريبًا حكومة تتعامل مع أزمة المناخ على أنها تهديد للأمن القومي، أنا فخور بالشراكة مع الرئيس المنتخب وحلفائنا والقادة الشباب لتولي هذه الأزمة بصفتي مبعوث الرئيس للمناخ".وأكد كيري أنه يعود إلى الحكومة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح لمواجهة تغير المناخ التحدي الأكبر لهذا الجيل والأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن أزمة المناخ تتطلب من الجميع العمل سويا.