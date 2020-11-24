10 نصائح للوقاية من كورونا داخل الجيم

حذرت منظمة الصحة العالمية من التجمعات والأماكن المغلقة والتي تزيد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما نشرت العديد من التنبيهات، خاصة بعد ارتفاع الحالات مرة أخرى.وتواصلت "الدستور" مع الدكتور سباعي ضيائي، أخصائي أمراض جهاز تنفسي وصدر، والذي بدوره قدم 10 نصائح للشباب لتفادي الإصابة بوباء كورونا داخل الجيم، والتى جاءت على النحو التالى:1- تطهير اليدين بعد استخدام أى آلة رياضية.2- التأكد من طهارة المقابض والآلات.3- وجود معقم يد أو كحول خاص بالشاب واستخدامه بين آلة وأخرى.4- مراعاة المسافة والتباعد الاجتماعى.5- التأكد من تهوية المكان بالشكل الصحيح.6- من الأفضل الابتعاد عن صالات الرياضة التى تقوم بتشغيل المكيف، لأنه يساهم فى بقاء الفيروس لوقت أطول بالجو.7- عدم تبادل الأدوات الشخصية وخاصة المناشف.8- من الأفضل ارتداء الكمامة عند التحدث مع شخص.9- عدم لمس الوجه والعينين والأنف، لأنه يسهل على الفيروس الوصول للجسم من الداخل.10- ارتداء جورب أثناء وجودك داخل الصالات الرياضية وخلعه فور الخروج من الصالة وتعقيمه.