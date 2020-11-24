رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

10 نصائح للوقاية من كورونا داخل الجيم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:28 ص
الجيم
الجيم
نوران إمام
طباعة
حذرت منظمة الصحة العالمية من التجمعات والأماكن المغلقة والتي تزيد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما نشرت العديد من التنبيهات، خاصة بعد ارتفاع الحالات مرة أخرى.

وتواصلت "الدستور" مع الدكتور سباعي ضيائي، أخصائي أمراض جهاز تنفسي وصدر، والذي بدوره قدم 10 نصائح للشباب لتفادي الإصابة بوباء كورونا داخل الجيم، والتى جاءت على النحو التالى:

1- تطهير اليدين بعد استخدام أى آلة رياضية.

2- التأكد من طهارة المقابض والآلات.

3- وجود معقم يد أو كحول خاص بالشاب واستخدامه بين آلة وأخرى.

4- مراعاة المسافة والتباعد الاجتماعى.

5- التأكد من تهوية المكان بالشكل الصحيح.

6- من الأفضل الابتعاد عن صالات الرياضة التى تقوم بتشغيل المكيف، لأنه يساهم فى بقاء الفيروس لوقت أطول بالجو.

7- عدم تبادل الأدوات الشخصية وخاصة المناشف.

8- من الأفضل ارتداء الكمامة عند التحدث مع شخص.

9- عدم لمس الوجه والعينين والأنف، لأنه يسهل على الفيروس الوصول للجسم من الداخل.

10- ارتداء جورب أثناء وجودك داخل الصالات الرياضية وخلعه فور الخروج من الصالة وتعقيمه.

موضوعات متعلقة

وزير النقل: مصر قفزت 90 مركزا في «جودة الطرق» خلال عهد السيسي

مدبولى: للمحافظين سلطة تعطيل الدراسة حال توقع سقوط أمطار غزيرة

«ماكنتش عريان».. النص الكامل للتحقيقات مع أسامة حسن فى سب شوبير

أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مصرع وإصابة 14 شخصًا إثر حادث تصادم بالسويس (صور)

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الصين تطلق سفينة لجمع عينات من حجارة القمر

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 24-11-2020

ولفرهامبتون يتعادل مع ساوثهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

التاريخ السرى.. خرافة ملوك الطوفان وأبو المصريين وطائر يصفر مرتين

قريبًا.. «على حافة العالم» للشاعر محمود عاطف عن سلسلة الإبداع

الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق