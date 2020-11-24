رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مليون مشاهد للكشف الأثرى بسقارة على التواصل الاجتماعى (فيديو)

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:34 ص
منطقة سقارة
منطقة سقارة
رامى حسين
طباعة
وصل عدد المشاهدين لفيديو الإعلان الأول عن الكشف الأثرى الذى تم فى منطقة سقارة، خلال شهر أكتوبر الماضى، إلى مليون مشاهد عبر الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويظهر فى الفيديو الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وبصحبتة العالِم الأثرى الدكتور زاهي حواس ومصطفى وزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار وهم داخل بئر يصل عمقة ما بين 10 إلى 12 مترًا تحت الأرض، يتابعون استخراج التوابيت والتماثيل التى عثرت عليها البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة آثار سقارة.

يشار إلى أن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قد أعلن فى أكتوبر الماضي عن اكتشاف نحو 59 تابوتا خشبيا ملونا مغلقين فوق بعضهم، واستكملت البعثة عملها لتكشف عن 100 تابوت آخر تم الإعلان عنهم خلال نوفمبر الجاري.

موضوعات متعلقة

ضحايا جدد لـ«سفاح الجيزة»: استولى منا على 10 ملايين جنيه

مصر تدين الهجوم الحوثي على خزان للوقود في جدة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

وزير النقل: مصر قفزت 90 مركزا في «جودة الطرق» خلال عهد السيسي

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

الصحة: 12 وفاة و354 إصابة جديدة بكورونا

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

ولفرهامبتون يتعادل مع ساوثهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

أتلتيك بلباو يحقق انتصارًا كبيرًا على ريال بيتيس 4-0 فى الدورى الإسبانى

تحطم توربين رياح يبلغ ارتفاعه 230 مترًا فى القطب الشمالى بالسويد

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

قريبًا.. «على حافة العالم» للشاعر محمود عاطف عن سلسلة الإبداع

الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق

الأحد.. انطلاق معرض الكويت الـ45 للكتاب عن بُعد