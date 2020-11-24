مليون مشاهد للكشف الأثرى بسقارة على التواصل الاجتماعى (فيديو)

وصل عدد المشاهدين لفيديو الإعلان الأول عن الكشف الأثرى الذى تم فى منطقة سقارة، خلال شهر أكتوبر الماضى، إلى مليون مشاهد عبر الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".ويظهر فى الفيديو الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وبصحبتة العالِم الأثرى الدكتور زاهي حواس ومصطفى وزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار وهم داخل بئر يصل عمقة ما بين 10 إلى 12 مترًا تحت الأرض، يتابعون استخراج التوابيت والتماثيل التى عثرت عليها البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة آثار سقارة.يشار إلى أن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قد أعلن فى أكتوبر الماضي عن اكتشاف نحو 59 تابوتا خشبيا ملونا مغلقين فوق بعضهم، واستكملت البعثة عملها لتكشف عن 100 تابوت آخر تم الإعلان عنهم خلال نوفمبر الجاري.