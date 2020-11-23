«الإحصاء»: مليار جنيه لزيادة معدلات توليد الطاقة الكهربائية والشمسية بأسوان

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إنفاق الحكومة ما يقارب المليار جنيه خلال العام الماضى لزيادة معدلات توليد الطاقة الكهربائية والشمسية بمحافظة أسوان، حيث شملت المشروعات الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع خط توشكى وادى حلفا محافظة أسوان بتكلفة إجمالية قدرها 578 مليون جنيه، فى إطار مشروعات تدعيم شبكات الكهرباء.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن مشروع توشكى تضمن إضافة جهد 220 ك.ف بطول 103 كم بهدف الربط الدولى مع دولة السودان الشقيقة، وتدعيم هدف تحويل مصر كمركز للربط الكهربائى.كما خصصت الحكومة 275 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات بنبان "4" لتفريغ الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 40.3 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات كوم أمبو لمجابهة زيادة الأحمال.