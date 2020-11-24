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محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«كمامة ستايل وابلكيشن».. 5 مشروعات صغيرة تغير حياتك

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
كمامة ستايل
كمامة ستايل
إسلام جمال
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«نفتح مشروع».. من الجمل التي تتردد فى الكثير من "قعدات الصحاب"، ليخرج البعض بعدة مشاريع والتي لا تخرج عن "بلاستيشن أو مشروع تربية كتاكيت".

وتختلف الحياة بعد إقتحام فيروس كورونا لحياة سكان العالم، الأمر الذي جعل التفكير يختلف بشكل كبير من ناحية العمل، ففي هذا التقرير نقدم 5 أفكار جديدة للعمل فى 2021، تجني عليك المال.
الزراعة العضوية
الزراعة العضوية
الزراعة العضوية.. «بلاها كراكيب على السطح»

زراعة الأسطح هي استغلال أجزاء من الأسطح فى زراعة المحاصيل المختلفة التي تحتاج إليها الأسرة من الخضار أو الفاكهة أو الزينة وزهور القطف والنباتات الطبية والعطرية.

وتعتبر زراعة الأسطح من المشروعات الصغيرة المفيدة والتي يمكن أن تدر ربح متوسط إذا تمت بشكل مناسب، وتتميز هذه المشروعات أنها سهلة ورخيصة من حيث التكلفة المبدئية لإنشاء هذا المشروع الصغير.

ويمكن زراعة الأسطح بالخضراوات اللازمة للمنزل فهى مصدر جيد لخضر نظيفة وآمنة صحيا للاستهلاك المنزلي أو يتم بيعها فيكون مصدرًا للدخل لصاحبه، كما يمكن انتاج خضراوات طازجة لسكان المناطق البعيدة والنائية.
كمامة ستايل
كمامة ستايل
كمامة ستايل.. «باب رزق» موسم الكوفيد

من الإيجابيات القليلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، هو فتح "باب رزق" جديد للكثير من الأشخاص، ولعل أهمها إنتاج "الكمامات".

ويمكن لمشروع تفصيل الكمامات بشكل أنيق وشيك مناسب للكثير من الفتيات، فتزينها لتتناسب مع الكثير من المناسبات كعيد الحب أو الإحتفال بالكريسماس يمكن أن يدر الكثير من الأموال للكثيرين.
صناعة الفخار
صناعة الفخار
«صناعة الفخار».. مهنة الكبار التى عشقها الشباب

تعتبر صناعة الفخار من المهن التى تتسم بالفن والذوق الرفيع، ومؤخرًا أتيحت بعض المعارض مثل تراثنا وديارنا، فى عرض الحرف اليدوية، للشباب، والتى كانت "صناعة الفخار" الأكثر إنتشارًا بين العارضين الشباب.

وهناك بعض الدورات التدريبية التي تجعلك أن تحترف صناعة الفخار، من أجل إخراج الموهبة وكسب المال ايضًا.
قناة على اليوتيوب.. «طور من نفسك»

أصبح السوشيال ميديا اللغة الرسمية لدى الكثير من الدول والأشخاص، فمن منا لا يمتلك حساب أو أكثر على منصات التواصل الإجتماعي، أو لم يدخل على اليوتيوب مرة واحدة على الأقل.

ويعاني بعض الشباب من قلة التسويق لمشروعاتهم، أو يمتلك البعض موهبة سواء فى الغناء أو الكوميديا، ولكن لا يجد الطريقة المثلى لتوصيل موهبته.

ويمكن لقناة على اليوتيوب، أن تدر عليك الكثير من الأموال كل ما عليك تقديم محتوى مفيد وإنشاء قناة على اليوتيوب.
«ابلكيشن».. فلوس وخدمة

"الدليفرى" أسلوب حياة، فقد أصبح من أساسيات الحياة لدى الكثيرين، بسبب ضغوط الحياة، الأمر الذي يجعل البحث عن الخضار والفاكهة، وحتى "الصنايعية" أصبح بضغطة زر من موبيلك.

كل ما عليك هو التفكير فى إنشاء ابلكيشن يخدم شريحة كبيرة فهذا لا يكلفك الكثير، ولكن جني الأموال من الأمور المضمونة.

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