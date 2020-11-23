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سياسي

وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور النوبة (صور)

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:05 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إسلام نصير - محمد الشريف
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أجرى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولات بالقرى النوبية، كان أولها قرية غرب سهيل، واستقبلهم أهالي النوبة استقبالا مهيبا، من داخل النيل بالأعلام المصرية والطقوس النوبية التراثية والفرق النوبة.

وخرج أهل القرية، وعلى رأسهم أكبر معمر بالقرية الحاج أنور بوده، والذي استهل كلامه بالقول: "رجعتونا لفرحة الشباب، آخر مرة استقبلنا بيها زوار بموكب في النيل زي ده كان من 20 سنة"، ومعه الحاج نصر الدين عبدالستار صاحب أشهر منزل نوبي بمحافظة أسوان.

ونظم قيادات وعائلات غرب سهيل، جلسة حوار للمشايخ والشباب والسيدات مع أعضاء التنسيقية، وقدم الحاج أنور بوده شرحا مبسطا لقرية الذهب وتاريخها العريق، وما تملكه القرية من خدمات عامة.

واستمع وفد التنسيقية لمشاكل أهل القرية ومن أهمها مشكلة الصرف الصحي والوحدة الصحية ومركز الشباب، كما تحدثوا أيضا عن سباق الهجن الذي يعد من أهم الأنشطة المفضلة لديهم.

ووعد وفد التنسيقية بدراسة جميع الملفات المطروحة ووضع سيناريوهات للحلول.

وتوجهت غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر لأهالي النوبة على حفاوة الاستقبال، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو الاندماج مع أهل النوبة كجزء لا يتجزأ من أرض مصر، ووعدت بدراسة ملف تطوير مركز شباب القرية.

وأشار أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى الدور الذي لعبه أهل النوبة في ملحمة عبور حرب أكتوبر العظيم، ووعد الأهالي بتضامن أعضاء التنسيقية في دراسة مشاكلهم وفقا للأولويات، وخصوصا مشكلة الصرف الصحي والوحدة الصحية.

كما أشادت رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدرجة الوعي الثقافي والسياسي لأهل النوبة، والسيدات منهم، مشيرة إلى سمو درجة الثقافة والإبداع لديهم، وأهمية وجود قصر للثقافة لهم بالإضافة إلى أهمية وجود وحدة صحية لائقة.

كما أشاد محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدرجة الوعي لدى الشباب النوبي بصفة خاصة وتقديرهم لمبدأ التنسيقية سياسة بمفهوم جديد، وأن جميع أعضاء الوفد قد قدموا إلى تلك الزيارة بعد أن أصبحوا نوابا بالفعل، حتى لا يقدموا وعودا بل أفعال.

وأشار محمد شلبي، إلى أن أرض النوبة هي الأصل الطيب وأن الثقافة النوبية جزء لا يتجزأ من حضارة مصر، وإن كانت هذه هي الزيارة الأولى لوفد التنسيقية فلن تكون الأخيرة.
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور النوبة (صور)
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور النوبة (صور)
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور النوبة (صور)
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور النوبة (صور)
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور النوبة (صور)
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور النوبة (صور)
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور النوبة (صور)
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يزور النوبة (صور)

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