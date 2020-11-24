«حان الوقت لأرقد فى سلام».. أبرز المعلومات عن أندرتيكر

ودعت مصارعة المحترفين الأمريكية WWE الأسطورة أندرتيكر The Undertaker الذى اشتهر باسم "الحانوتى"، حيث انتهت مسيرته فى عالم المصارعة التى امتدت لـ30 عامًا، بعد اعتزاله رسميًا فى سلسلة Survivor.- بدأ مسيرته للمصارعة في اتحاد USWA في عام 1987.- انضم بعد ذلك إلى اتحاد WCW في عام 1989.- في عام 1990 لم يجدد اتحاد وورلد تشامبيونشيب ريسلينغ عقده مع أندرتيكر، في نوفمبر من نفس العام انضم كالوي إلى اتحاد WWE) WWF حاليًا).- المصارع الوحيد الذي ظهر في أول حلقة من راو وهو لازال يعمل مع الاتحاد.- بطل العالم 7 مرات.- حصل على حزام الاتحاد 4 مرات، وحزام العالم للوزن الثقيل 3 مرات.- حصل على بطولة الهاردكورد وبطولة الثنائي ست مرات وبطولة USWA Texas Title وبطولة USWA Unified Heavyweight بطل رويال رامبل 2007 خسر مبارتين فقط برسلمينا برصيد (2–25).- ظهر في اتحاد بطولة العالم للمصارعة WCW تحت اسم "تكساس ريد".- صارع وخسر أول مباراة له ضد المصارع بريزر برودي، في عام 1988 بعد سنة ترك WCWA.- حصل على أول حزام للمحترفين.