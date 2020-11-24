«يا الدفع يا الحبس».. استبعاد مديرة مدرسة بكفر الشيخ هددت أولياء الأمور بسبب المصاريف

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، موقفها مما تم تداوله بين عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تهديد إدارة مدرسة "الشهيد علي فليفل" الإبتدائية التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، لأولياء الأمور يإما دفع المصاريف أو إبلاغ الشرطة عنهم وتحويلهم للنيابة العامة.وأشارت "كشك"، في بيان لها، إلى أنه قد بدأ التأكد من صحة المعلومات فور بدء التحقيقات، وعلى الفور توجه مدير إدارة مطوبس وعدد من القيادات التعليمية إلى المدرسة وتم استبعاد المديرة، وكذلك سكرتير المدرسة وتحويلهما لديوان الإدارة لحين انتهاء التحقيق.وكان عدد من أولياء الأمور قد اشتكوا من تهديدات إدارة المدرسة لهم بسبب تأخرهم في دفع المصروفات وهو ما أثار استياء الجميع.