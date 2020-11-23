جو بايدن: حان الوقت لاستعادة القيادة الأمريكية للعالم

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين، ثقته بقدرة فريقه في الأمن القومي والسياسة الخارجية على استعادة قيادة الولايات المتحدة للعالم.وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في بيان عبر حسابه على تويتر، إنه يعلن اليوم عن أول أعضاء فريقيه للأمن القومي والسياسة الخارجية، مشيرا إلى أنهم سوف يحشدون لمواجهة التحديات التي لا مثيل لها وتتعرض لها الولايات المتحدة.وأضاف بايدن: "حان الوقت لاستعادة القيادة الأمريكية للعالم، أنا على ثقة من أن هذه المجموعة ستفعل ذلك بالضبط".ونشر بايدن مقطع فيديو يظهر بعض العناصر التي اختارها للمشاركة في إدارة الجديدة من بينهم أنتوني بلينكين وزيرًا للخارجية، وإليخاندرو مايوركاس وزيرًا للأمن الداخلي، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية، وليندا توماس غرينفيلد سفيرة في الأمم المتحدة، وجيك سوليفان مستشارًا للأمن القومي وجون كيري مبعوثًا رئاسيًا خاصًا للمناخ.