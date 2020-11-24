سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الثلاثاء 24-11-2020

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 24-11-2020

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

15.58 جنيه للشراء.



15.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.59 جنيه للشراء.



15.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عودة

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

15.58 جنيه للشراء.



15.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

15.59 جنيه للشراء.



15.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.58 جنيه للشراء.



15.68 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

15.59 جنيه للشراء.



15.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة

15.58 جنيه للشراء.



15.68 جنيه للبيع.

