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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الثلاثاء 24-11-2020

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:23 ص
الدولار
الدولار
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تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد استقرارًا، اليوم الثلاثاء الموافق 24-11-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قرشا واحدا، خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وعالميا شهد سعر الدولار ارتفاعا مقابل اليورو بنسبة 0.3% ليسجل 1.1824 دولار، كما زاد أمام الين الياباني بنحو 0.4% ليصل إلى 104.23 ين.

وكان الدولار قد سجل أدنى مستوياته أمام العملات الرئيسية في عامين ونصف خلال وقت مبكر من التعاملات، ليبدء التعافي بعد إعلان بيانات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة التي اظهرت توسعه لأعلى مستوى منذ مارس عام 2015 في الشهر الجاري بالتقديرات الأولية، مسجلًا 57.9 نقطة مقابل 56.3 نقطة المسجلة في أكتوبر الماضي.

أما على المستوى المحلي، هبط سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 15.557 جنيه للشراء و15.685 جنيه للبيع، مقابل 15.574 جنيه للشراء و15.701 جنيه للبيع في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري أمس 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، في حين تراجع سعره إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع في 9 بنوك تجارية بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 24-11-2020

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي
15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة
15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

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