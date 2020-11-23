«غسيل أموال إيرانية».. وثائق جديدة تفضح «عائلة أردوغان»

تسيطر حالة من الرعب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعائلته، عقب إعلان المدعي الفيدرالي الأمريكي تورط جمعيات خيرية تركية باسم زوجة أردوغان في قضية الإيراني رضا ضراب.وكشفت وثائق نشرها «موقع نوردريك» أن عائلة أردوغان وزوجته ساعدت رضا ضراب في استخدام البنوك التركية لغسيل الأموال وتفادي العقوبات الأمريكية على إيران.وكان الأمن التركي اعتقل ضراب في تركيا في عام 2013، بتهمة تقديم رشاوى لكبار المسؤولين والتورط في أعمال غسل أموال بالتعاون مع أبناء وزراء ورجال أعمال على صلة برئيس الوزراء آنذاك أردوغان.لكن أردوغان أفرج عن ضراب زاعمًا أنه رجل أعمال خير بعدما هدده الأخير من سجنه بأنه سيكشف كل ما شارك فيه أردوغان، توجه بعد ذلك أردوغان إلى غلق ملفات الفساد والرشوة بشكل كامل، وإطلاق عملية مضادة اعتقل خلالها كل قيادات الأمن والنواب العامين القضاة البيروقراطيين الذين أخذ دورًا في تنفيذ عملية الفساد والرشوة هذه.وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن ممارسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضغوطًا شديدة على الإدارة الأمريكية بسبب تحقيقات تجريها بشأن تورط بنك تركي في انتهاك العقوبات الأمريكية بحق النظام الإيراني، وهو مصرف له علاقات بأردوغان وأفراد عائلته.وقالت الصحيفة، إن وزارة العدل الأمريكية تحقق في تعاملات «بنك خلق» التركي المتهم بتمويل النظام الإيراني بمليارات الدولارات والذهب والنقد.ولمدة أشهر، مارس الرئيس أردوغان ضغوطًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل وقف التحقيقات التي لا تهدد البنك فحسب، بل تطال أردوغان نفسه وأعضاء من عائلته وحزبه السياسي، وطلب التوصل إلى تسوية مفادها أن يدفع البنك غرامة والإقرار بالقيام بمخالفات، مع موافقة وزارة العدل الأمريكية على إنهاء التحقيق الجنائي بحق مسؤولي البنك، وهم مقربون من أردوغان.