ضبط عصابة لبيع المخدرات خلف أحد عقارات زهراء مدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عصابة لبيع المواد المخدرة خلف أحد العقارات في زهراء مدينة نصر.رصدت أجهزة مديرية أمن القاهرة تداول فيديو يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة خلف عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.تمكنت من تحديد وضبط المتهمين وهم (ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزتهم (كمية من مخدر الفودو وزنت 110 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).كما تم ضبط (عاطل) وبحوزته (2000 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.