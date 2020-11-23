بايدن يعتزم اختيار جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة

كشفت مصادر أمريكية، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيختار جانيت يلين لمنصب وزير الخزانة في إدارته الجديدة التي من المقرر أن تتسلم إدارة البلاد يناير المقبل.وقالت مصادر مطلعة إن جو بايدن سيرشح جانيت يلين لمنصب وزيرة الخزانة التي شغلت منصب رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق وستكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.وأشارت الصحيفة إلى أن جانيت يلين، خبيرة اقتصادية في صنع السياسات لمدة ثلاثة عقود.وإذا وافق مجلس الشيوخ على ذلك الاقتراح ستصبح يلين أول امرأة تشغل هذا المنصب، وسيؤدي اختيار بايدن لخبيرة الاقتصاد البالغة من العمر 74 عامًا إلى قيادة جهود إدارته لدفع عجلة التعافي من الدمار الناجم عن جائحة فيروس كورونا.