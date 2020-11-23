رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسعار النفط تصعد 2% بدعم من أنباء لقاح كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:34 م
النفط
النفط
وكالات
طباعة
قفزت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم الإثنين موسعة مكاسبها من الأسبوع الماضي بعد أن دفع أحدث تقرير عن تجارب مشجعة للقاح مضاد لفيروس كورونا المتعاملين إلى توقع تعافي الطلب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.10 دولار، أو 2.45 بالمئة، لتسجل عند التسوية 46.06 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64 سنتا، أو 1.51 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 43.06 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما قفزة خمسة في المئة الأسبوع الماضي.

وقالت شركة أسترازينيكا البريطانية لصناعة الأدوية اليوم إن لقاحها، الذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، أظهر فعالية بحوالي 90 في المئة.

وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش اند أسوشييتس في جالينا بولاية إيلينوي الأمريكية "جرعة أخرى من الأنباء الإيجابية بشأن لقاح لفيروس كورونا دفعت سوق الأسهم للصعود مجددا وهو ما انتشر بسهولة إلى سوق النفط."

وتحسنت التوقعات للطلب مع أنباء تشير إلى تقدم نحو تطوير لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19.

وقال مسؤول أمريكي إن جولة أولى من التطعيمات في الولايات المتحدة قد تبدأ بعد يوم أو يومين من
الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية.

ولقيت المعنويات دعما أيضا من توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، سيمددون اتفاقا لتقييد الإنتاج.

موضوعات متعلقة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

مصر تدين الهجوم الحوثي على خزان للوقود في جدة

أحمد موسى: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تسعى لنشر الشذوذ

«التنظيم والإدارة» يوضح إمكانية تخفيض أيام وساعات العمل (انفوجراف)

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مصر تدين الهجوم الحوثي على خزان للوقود في جدة

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تحطم توربين رياح يبلغ ارتفاعه 230 مترًا فى القطب الشمالى بالسويد

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق

الأحد.. انطلاق معرض الكويت الـ45 للكتاب عن بُعد

حمدي أبو السعود: لو معي تذكرة سينما سأدعو ورقة بن نوفل لصُحبتي

في ذكرى ميلاده.. داوود عبد السيد أول مَن تبنّى «سينما المؤلف»