أسعار النفط تصعد 2% بدعم من أنباء لقاح كورونا

قفزت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم الإثنين موسعة مكاسبها من الأسبوع الماضي بعد أن دفع أحدث تقرير عن تجارب مشجعة للقاح مضاد لفيروس كورونا المتعاملين إلى توقع تعافي الطلب.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.10 دولار، أو 2.45 بالمئة، لتسجل عند التسوية 46.06 دولار للبرميل.وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64 سنتا، أو 1.51 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 43.06 دولار للبرميل.وسجل الخامان القياسيان كلاهما قفزة خمسة في المئة الأسبوع الماضي.وقالت شركة أسترازينيكا البريطانية لصناعة الأدوية اليوم إن لقاحها، الذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، أظهر فعالية بحوالي 90 في المئة.وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش اند أسوشييتس في جالينا بولاية إيلينوي الأمريكية "جرعة أخرى من الأنباء الإيجابية بشأن لقاح لفيروس كورونا دفعت سوق الأسهم للصعود مجددا وهو ما انتشر بسهولة إلى سوق النفط."وتحسنت التوقعات للطلب مع أنباء تشير إلى تقدم نحو تطوير لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19.وقال مسؤول أمريكي إن جولة أولى من التطعيمات في الولايات المتحدة قد تبدأ بعد يوم أو يومين منالحصول على موافقة الهيئات التنظيمية.ولقيت المعنويات دعما أيضا من توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، سيمددون اتفاقا لتقييد الإنتاج.