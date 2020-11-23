«التنظيم والإدارة» يوضح إمكانية تخفيض أيام وساعات العمل (انفوجراف)

أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن قانون الخدمة المدنية يمنح صلاحية مطلقة للسلطة المختصة بكل جهة لتحديد أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته بما يتفق مع طبيعة العمل ومقتضيات المصلحة العامة.وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لانفوجراف نشره عبر موقعه الرسمى، أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وضع حد أدنى وأقصى لعدد ساعات العمل اليومية، وحيث بلغ الحد الأدنى لها 35 ساعة، والحد الأقصى لها 42 ساعة.جاء ذلك على خلفية توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بقيام الوزارات باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف العمل، لتخفيف التزاحم فى أماكن العمل، وإعطاء الأولوية فى ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المزمنة، مع احتمالية حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا.