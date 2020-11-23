خارجية اليمن تدين استهداف الحوثيين لمحطة توزيع وقود في جدة

أدانت الخارجية اليمنية اليوم، استهداف الحوثيين لمحطة توزيع وقود في شمال جدة، موضحةً أن هذه الهجمات الإرهابية تثبت عدم جدية الحوثيين بالانخراط في السلام، وفقًا لما أوردته فضائية العربية.ونشب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف، وفقا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الإثنين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق ولم تسجل إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تتأثر إمدادات شركة أرامكو.