الأردن يعلن توفير لقاح كورونا مجانًا

أكد وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات أن لقاح فيروس كورونا سيتم توفيره مجانًا للأردنيين والمقيمين على أرض المملكة، ووفق أولويّات محدّدة.وقال عبيدات- خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر رئاسة الوزراء اليوم الإثنين- إن هناك خطة وطنية متكاملة لتطعيم الفئات التي تحتاج للقاح كورونا وضمان عدم خسارة أي جرعة، مشيرًا إلى أن إعطاء 20% من المواطنين لقاح الفيروس-الذي لن يكون إجباريًا- سيحمي المجتمع.وأوضح عبيدات- وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن الوضع الوبائي في الأردن ما زال دقيقًا، ويستدعي الالتزام بكل إجراءات السلامة، خاصة ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن نسبة الأسرّة المخصّصة لمرضى كورونا ما زالت تستوعب الحالات التي تتطلّب العلاج داخل المستشفيات وهي مقبولة، والعمل جارٍ على زيادة أعداد الأسرة، معتبرًا أن الثبات في عدد الحالات خلال الأسبوع الماضي مؤشر جيد.ولفت وزير الصحة الأردني إلى أن الوزارة حدثت البروتوكول العلاجي والذي يشمل مضادات الفيروسات وغيرها حسب التوصيات العالمية.من جهته، قال مسئول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة، إن انخفاض نسبة العيّنات الإيجابيّة إلى ما دون 20% يدل على ثبات المنحنى الوبائي، خاصة مع تقارب عدد حالات الدخول إلى المستشفيات مع حالات الخروج منها، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال في أسرّة العزل العادية حوالي 43%، وإلى خضوع 2000 مواطن للعلاج.