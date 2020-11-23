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سياسي

مُسنة 111 عاما تدلي بصوتها في جولة الإعادة بانتخابات النواب بأسوان

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:30 م
الإعادة بانتخابات
الإعادة بانتخابات النواب
إسلام نصير
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لم يمنعها التقدم في السن من المشاركة في الانتخابات، فحرصت الحاجة أم خميس، أكبر معمرة في محافظة أسوان، والتي بلغت من الكبر عتيا ببلوغها ١١١ سنة، من الذهاب للجنتها الانتخابية في اليوم الأول من المرحلة الأولى، بالجولة الثانية من انتخابات النواب 2020.

ولاقت مشاركة الحاجة أم خميس في عملية التصويت، ترحيبا من الحاضرين بمحيط اللجنة، معتبرين أن مشاركتها في الانتخابات تؤكد أن المرأة المصرية عنصر فعال في جميع الاستحقاقات.

وأدلت الحاجة أم خميس بصوتها في الساعات الأخيرة من من اليوم الأول فى انتخابات مجلس النواب بقنا، وحرص العروسان على التصويت والتقاط الصور التذكارية مع الناخبين، وسط تفاعل كبير من الحضور.

أغلقت صناديق الاقتراع، فى تمام التاسعة مساءًا، فى اليوم الأول من التصويت بجولة الإعادة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، على أن يتم استكمال التصويت غدًا فى اليوم الثانى والأخير من هذه الجولة.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت حسم مقاعد الفردى بمحافظة البحر الأحمر، لتجرى الإعادة الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

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