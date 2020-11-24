«ملابس حريمى وأدوات تجميل».. كيفية التسوق عبر «إنستجرام»

«ازاى تتسوق على الانستجرام»



«ملابس حريمى وادوات تجميل.. الأكثر طلبًا»



«64% من مستخدمي انستجرام من 18 الى 34 عام»



«حدد نوعية جمهورك على منصة انستقرام»



ساهم فيسبوك بشكل كبير في تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى منصة عمل تجاري يمكن من خلالها ربط البائع بالشاري وتحقيق المزيد من الأرباح للكثير من الأشخاص.ومؤخرًا إتاح ابلكيشن "إنستجرام" خاصية التسوق حيث انتقلت خاصية التسوق عبر أنستجرام إلى مرحلة جديدة أكثر تطورًا وأكثر فعالية.أعلن القائمون على المنصة أن خاصية التسوق عبر انستجرام ستأخذ منحنى جديدًا سيسمح للمستخدمين شراء المنتجات التي يرغبون فيها مباشرة من خلال التطبيق.تختلف خاصية التسوق عبر انستجرام الجديدة عن الخواص القديمة التي كان يعتمد عليها مستخدمو التطبيق، فبدلًا من الضغط على زر View on Website الذي يقوم بنقل المستخدم إلى المتجر الإلكتروني الخاص بالشركة، أصبح بإمكان المستخدم شراء المنتج أو السلعة التي يريدها مباشرة.تعتبر الملابس وأدوات التجميل من أكثر المنتجات التى يتم عرضها على موقع الصور "انستجرام" ففي إحصائية نشرها موقع "ديلي ميل" أن 81% من رواد الانستجرام من النساء.وتعد أدوات التجميل والملابس من الأمور الأساسية للكثير من النساء، الأمر الذي دفع الكثير من الشركات الخاصة الى اللجوء لعرض منتجاتها على الحساب الشهير.ويعد التسويق عبر الانستجرام تلك المنصة ذات الطابع الخاص، ليس مجرد وضع بعض المنشورات والصور في حسابك وانتهى الأمر، فإن فعلت هذا، فأعلم أنك تضيع على نفسك الكثير من الفرص والأرباح السهلة.أكد خبراء التسوق على ضرورة معرفة الهدف من إستخدام منصة ما، فأخر الإحصائيات أكدت أن 64% من مستخدمى "إنستجرام" يتراوح عمرهم ما بين 18 الى 34 عاما، الأمر الذي يجعل التسوق عبر هذه المنصة أكثر ربحًا.تحديد جمهورك الذي ترغب في استهدافه على منصة انستجرام سيجعل حملاتك التسويقية فعًالة ومؤثرة للغاية، سيجعلك تعرف بالتحديد نوعية المشكلات التي يواجهها جمهورك، والمنتجات التى يحتاجها.وهناك الكثير من الدورات التدريبية التي تساعدك على ذلك، والتي تساهم فى طريقة التعامل مع التسوق الإلكتروني.