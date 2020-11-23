تهشم رأس طفلة سقطت من عقار بالجيزة

انتهى لعب طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، خلال جمع والدتها القمامة من الطابق التاسع بأحد العقارات التى تتولى تنظيفه، بسقوطها بين كابينة مصعد العقار وبين الحائط، مما أسفر عن تهشم رأسها.تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد مصرع طفلة داخل عقار بمنطقة اللبينى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن الضحية تبلغ من العمر 3 سنوات، يعمل والديها فى حراسة العقار، وخلال جمع والدتها القمامة من الطابق التاسع، صعدت الطفلة بصحبتها وخلال لهوها سقطت بين كابينة المصعد والحائط، مما أسفر عن تهشم رأسها ومصرعها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والاستماع لأقوال والدة الطفلة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.