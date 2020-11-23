الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق

ينظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بمقره بباب الخلق محاضرة بعنوان "الفن الإسلامي من منظور لجنة حفظ الآثار العربية"، في الواحدة من مساء بعد غدٍ الأربعاء، حيث تلقي المحاضرة دكتورة رضوى زكي، الباحثة المتخصصة في الآثار والعمارة الإسلامية.تتناول المحاضرة جانبًا مهمًا من تاريخ الفن الإسلامي ورحلته في مصر خلال العصر الحديث، حيث تلقي الباحثة الضوء عن الدور الذي لعبته "لجنة حفظ الآثار العربية"؛ أول تنظيم قومي مؤسسيّ في العصر الحديث يهدف إلى صون وحفظ التراث المعماري العربي الإسلامي، والتي ظهرت بالتزامن مع إنشاء "دار حفظ الآثار العربية" أو متحف الفن الإسلامي بالقاهرة حاليًا.وتلقي الضوء كذلك على فلسفة الفن الإسلامي وترميم الآثار العربية من منظور اللجنة وسن التشريعات الخاصة بحفظ الآثار العربية بما في ذلك الأديرة والكنائس التي شيدت خلال العصور الإسلامية، كما تناقش المحاضرة الأعضاء المصريين باللجنة ودورهم في تمصير وتعريب الوظائف في مجال دراسة الفن الإسلامي في تلك الفترة التي كان الأوروبيون يتقلدون مقاليد الأمور في مصر في ظلال الاحتلال البريطاني للبلاد.والدكتورة رضوى زكي باحثة في الحضارة والآثار الإسلامية وتاريخ العمارة المصرية، تشغل وظيفة باحث أكاديمي أول بمركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية، حاصلة على درجة الدكتوراه في الآثار الإسلامية من جامعة الإسكندرية، تلقت تدريبًا في مجال التراث الثقافي من مركز البحوث الوطني بروما، وفي التراث الإسلامي من جامعة غرناطة ومعهد الدراسات العربية بغرناطة إسبانيا.صدر لها 4 مؤلفات في مجال الآثار والحضارة العربية والإسلامية؛ وفاز كتابها «إرث الحجر» بجائزة أفضل كتاب في مجال الفنون في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لعام 2020.