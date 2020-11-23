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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

دير مارمينا بمريوط يحتفل بعشية عيد استشهاده

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:16 م
دير مارمينا بمريوط
دير مارمينا بمريوط
تريزة شنودة
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أقيمت مساء اليوم عشية عيد الشهيد مارمينا العجائبي بديره بمريوط، واقتصرت الصلوات على الآباء رهبان الدير، حيث لم يسمح بمشاركة الشعب، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لتجنب انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، في ظل أن الدير يشهد في عيد شفيعه كل عام حضورًا شعبيًّا كبيرًا.

وصلى صلوات العشية صاحبا النيافة الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس الدير والأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة وقاما بتطييب رفات الشهيد مارمينا.

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