أبرز تصريحات وزيرة البيئة مع ممثلى الشركات المستثمرة فى مجال تحويل المخلفات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن التمديد لمرحلة جديدة لتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة حتى نهاية عام 2023، وفقًا للمشاورات الحكومية التي تمت بين الجانبين المصري والألماني لمناقشة المشروعات المقرر قيام الجانب الألماني بتمويلها.تستعرض "الدستور" أبرز تصريحات وزيرة البيئة مع ممثلي الشركات المستثمرة في مجال تحويل المخلفات.- حرص الدولة على الدفع بالشركات المحلية للعمل في هذا المجال وتحقيق الريادة فيه.- إشراك القطاع الخاص وغير الرسمي ومنظمات المجتمع المدني في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.- إطلاق الحملة الإعلامية للمنظومة والتوعية والعمل مع المجتمع المدني.- خلق آليات توفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات والاستثمار فيها.- إنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة والمدافن الصحية وبعض مصانع التدوير.- إصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات في مصر.- توفير الغطاء الداعم للقطاع غير الرسمي بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة لتقنين أوضاعهم وخلق مسمى وظيفي مناسب لهم لادراجهم في المظلة التأمينية للدولة.- وضع خارطة طريق لدخول مصر مجال المخلفات.- إعداد أدلة ارشادية لآلية تنفيذ مشروعات في مجال المخلفات.- الإستثمار في تحويل المخلفات لطاقة والذي يعد أحد بدائل المعالجة والتدوير بجانب انتاج سماد عضوي أو وقود بديل،.- دعم الاقتصاد من خلال مجال جديد للاستثمار يساعد في رفع العبء عن ميزانية الدولة ويخلق فرص استثمارية جديدة للشركات وخاصة الشركات المحلية والناشئة.