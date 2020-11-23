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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملك إسبانيا يدخل الحجر الصحى بعد مخالطته مصابًا بكورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:12 م
الملك فيليبي السادس
الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا،
أبوزيد على
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دخل الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، في الحجر الصحي اليوم الإثنين، بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حسبما أفادت العربية في نبأ عاجل.

وأعلن القصر الملكي أن شخصًا خالط الملك الإسباني، أمس، وتبين اليوم أنه مصاب بكورونا، موضحًا أن الملك علق كل أنشطته الرسمية لـ10 أيام.

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