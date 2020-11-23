ملك إسبانيا يدخل الحجر الصحى بعد مخالطته مصابًا بكورونا

دخل الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، في الحجر الصحي اليوم الإثنين، بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حسبما أفادت العربية في نبأ عاجل.وأعلن القصر الملكي أن شخصًا خالط الملك الإسباني، أمس، وتبين اليوم أنه مصاب بكورونا، موضحًا أن الملك علق كل أنشطته الرسمية لـ10 أيام.