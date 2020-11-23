ملك إسبانيا يدخل الحجر الصحى بعد مخالطته مصابًا بكورونا
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:12 م
أبوزيد علىطباعة
دخل الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، في الحجر الصحي اليوم الإثنين، بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حسبما أفادت العربية في نبأ عاجل.
وأعلن القصر الملكي أن شخصًا خالط الملك الإسباني، أمس، وتبين اليوم أنه مصاب بكورونا، موضحًا أن الملك علق كل أنشطته الرسمية لـ10 أيام.
وأعلن القصر الملكي أن شخصًا خالط الملك الإسباني، أمس، وتبين اليوم أنه مصاب بكورونا، موضحًا أن الملك علق كل أنشطته الرسمية لـ10 أيام.