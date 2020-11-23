الجيش اليمنى يدحر الحوثيين من عدّة مواقع فى نهم والمخدرة

أعلن الجيش الوطني اليمني، نجاح قواته بدعم من المقاومة الشعبية في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية بعدة مواقع في جبهات نهم والمخدرة خلال معارك الساعات الماضية.وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، إن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 100 عنصر من الميليشيات وجرح آخري، بينهم عناصر تنتحل رتبًا عسكرية كبيرة.وأوضح أن مدفعية الجيش الوطني اليمني شنّت قصفًا مكثّفًا استهدف عددًا من المواقع والتجمعات التابعة للعدو في تلك الجبهات، وكبدتها خسائر فادحة في المعدات والأرواح.وبالإضافة إلى ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدّة غارات تعزيزات ومواقع وتجمعات حوثية في مواقع متفرقة، وأسفرت أيضًا عن تدمير عدد من الآليات القتالية إلى جانب خسائر أخرى في الأرواح.