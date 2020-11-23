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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

فحص أجهزة التنفس الصناعى بـ«عزل بلطيم» استعدادًا لموجة كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:07 م
المهندس ماجد أبوالعزم
المهندس ماجد أبوالعزم
عمرو الشامي
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قال المهندس ماجد أبوالعزم، رئيس قسم صيانة الأجهزة الطبية بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، إنه توجه برفقة فريق هندسي إلى مستشفى العزل ببلطيم لرفع الكفاءة الفنية بالمستشفى واختبار جميع أجهزة التنفس الصناعى، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

فيما أعلنت مديرية الشئون الصحية، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، بالتوسع في أسرّة الرعاية والأقسام الداخلية بالمستشفيات وتوفير المستلزمات والواقيات والأدوية، وكذلك بروتوكول تحويل الحالات الحرجة إلى قسم الرعاية المركزة ودور كل إدارة، للخروج بالخدمة الصحية في أفضل صورة.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن مستشفى بلطيم المركزي هو المستشفى الوحيد المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، وأن باقي المستشفيات مجهزة ومستعدة لأي طوارئ، فضلًا عن أنه تم تزويد عدد الأطقم الطبية وتدريبهم بصفة مستمرة للتعامل مع بروتوكولات وزارة الصحة فيما يخص كورونا.

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