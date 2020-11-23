أمين الأمم المتحدة: هجوم جدة ينتهك القانون الإنساني

عبّر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه من الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة.

وقال جوتيريش الإثنين، إن الهجمات ضد الأهداف المدنية والبنى التحتية تنتهك القانون الإنساني.

وهاجم الحوثيون في اليمن الإثنين محطة توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في شمال مدينة جدة غرب المملكة بصاروخ، ما أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود إنما من دون أن يوقع ضحايا أو يؤثّر على إمدادات الشركة، حسبما أعلنت الرياض.

ووقع الهجوم غداة استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين الافتراضية، وبعد أكثر من عام على استهداف منشآت لأرامكو في شرق المملكة في عملية غير مسبوقة أحدثت اضطرابات في سوق النفط العالمي.