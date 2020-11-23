الكنيسة القبطية تشارك الأرمن الكاثوليك الاحتفال بشهدائهم

شارك نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم، في احتفال الكنيسة الكاثوليكية الأرمنية بذكرى شهدائها، والذي أقيم بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة.شارك في الاحتفال أيضًا نيافة المطران أوغسطينوس كريكور كوسة مطران الأرمن الكاثوليك بمصر والقاصد الرسولي للفاتيكان بمصر نيافة المطران نيكولاس هنري وعدد من سفراء بعض الدول.