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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاكتتاب فى سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين أعلى من المتوسط

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:10 م
سندات الخزانة الأمريكية
سندات الخزانة الأمريكية
وكالات
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها عامان بقيمة 56 مليار دولار، حيث جاء الطلب أعلى من المتوسط، وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى.

وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 165ر0% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 71ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها عامان بقيمة 54 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 151ر0% ومعدل التغطية 41ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العامين 57ر2 مرة.

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