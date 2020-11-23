كنائس شبرا الشمالية تعلق أنشطة التربية

أعلن قطاع كنائس شبرا الشمالية، تحت رعاية الأنبا أنجيلوس أسقف القطاع، تعليق أنشطة التربية الكنسية على مدار شهري ديسمبر ويناير.

وقال الأنبا أنجيلوس في بيان: "بالتزامن مع الإعلان رسميًا بالدخول في الموجة الثانية من وباء كورونا وتأثرنا بهذه الموجة ظاهر في ازدياد الإصابات ما بين خدام وخادمات التربية الكنسية علاوة على الكثير من شعبنا قررنا تعليق خدمة التربية الكنسية خلال شهري ديسمبر ويناير مع المتابعة للأمر بحسب ما يستجد من تطور في مؤشرات ازدياد الإصابات أو نقصها".